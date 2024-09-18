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СМИ узнали, что офис производителя взорвавшихся в Ливане пейджеров пустует

РИА Новости: офис фирмы, упомянутой в связи с ситуацией в Ливане, пустует

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STR/AP

Офис зарегистрированной в Будапеште фирмы BAC Consulting Kft., которую тайваньская Gold Apollo назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, пустует. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, компания зарегистрирована в спальном районе недалеко от центра Будапешта. На первом этаже здания находятся офисные помещения, а на втором — квартиры. Местные жители утверждают, что никогда не видели кого-то из компании, а дозвониться до нее корреспондент агентства также не смог. На письменный запрос тоже никто не ответил.

По данным РИА Новости, перед зданием собрались венгерские и иностранные журналисты. На двери размещен список фирм, официально зарегистрированных в здании — в нем присутствует BAC Consulting Kft., однако на почтовом ящике и домофоне названия компании не указано — связаться можно лишь с жильцами четырех квартир и одной фирмой.

Согласно информации из базы компаний, зарегистрированных в Будапеште, BAC Consulting Kft. работает с 2022 года и предоставляет услуги бизнес-консультирования. На сайте фирмы в разделе «Наши проекты» при этом указано, что она содействует развитию «международного технологического сотрудничества между странами с целью продаж продукции в сфере телекоммуникаций».

Как заявлял председатель правления тайваньской компании по производству пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан, фирма не производила взорвавшиеся в Ливане устройства. По его словам, поставкой пейджеров в Ливан занималась компания-дистрибьютор, которая легально использует логотип Gold Apollo.

Ранее в США заявили о непричастности к ситуации в Ливане.

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