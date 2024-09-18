Спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области

Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства.

Сообщается, что житель Бердска по указанию украинских спецслужб приобрел взрывное устройство для дальнейшего совершения теракта на территории административных объектов в Белгородской области.

«Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ», — сообщили в ведомстве.

Незадолго до этого гражданина одной из стран СНГ задержали в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб.

В спецслужбе заявили, что мужчина прибыл в Россию через территорию третьих стран и, действуя по заданию специальных служб Украины, «совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению».

Ранее в Мариуполе задержали женщину по подозрению в спонсировании подготовки терактов.