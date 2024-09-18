В МВД назвали число находящихся в России иностранцев

В Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ заявили, что на 1 сентября 2024 года число пребывающих в России иностранцев, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составляло 6 174 777. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ГУВМ МВД.

Таким образом ведомство прокомментировало слухи о недостоверной статистике по мигрантам. В управлении по вопросам миграции отметили, что в некоторых телеграм-каналах высказывались сомнения в достоверности статистических сведений МВД по ситуации с мигрантами, и призвали представителей СМИ опираться на официальную статистику министерства.

В сообщении отмечается, что цифра получена с использованием программно-технических средств, что свидетельствует о том, что все публикуемые ведомством данные о миграционной ситуации носят объективный характер.

До этого стало известно, что Госдума рассмотрит поправки в законы, связанные с адаптацией мигрантов.

18 сентября также сообщалось, что министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предложил запретить мигрантам привозить свои семьи.