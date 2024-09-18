Артемий Лебедев рассказал, почему в США многие живут в автодомах

Причиной спроса на автомобильные кемперы в США стали высокие цены на недвижимость. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

Лебедев ранее жил в Соединенных Штатах. По словам дизайнера, многие американцы не имеют возможности приобрести себе собственное жилье, поэтому они вынуждены жить «на колесах». Как отметил блогер, в США жизнь в фургонах в последние годы стала модной.

«Потому что если у тебя нет возможности купить себе квартиру, то что делать надо? Надо считать модным то, что у тебя есть», — сказал Лебедев.

В августе защитник московского ЦСКА Никита Охотюк признался, что ему не нравилось жить в США, когда он играл за американские клубы.

В феврале американский журналист Такер Карлсон опубликовал три видеоролика, в которых попытался показать, как два года санкций повлияли на жизнь в России. По оценке журналиста, шопинг в США в супермаркете обходится ему в четыре раза дороже, чем в Москве.

Ранее Артемий Лебедев назвал бессмысленную профессию.