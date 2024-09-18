Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев рассказал, почему в США многие живут в автодомах

Артемий Лебедев: американцы живут в автодомах из-за высоких цен на недвижимость

close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Причиной спроса на автомобильные кемперы в США стали высокие цены на недвижимость. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

Лебедев ранее жил в Соединенных Штатах. По словам дизайнера, многие американцы не имеют возможности приобрести себе собственное жилье, поэтому они вынуждены жить «на колесах». Как отметил блогер, в США жизнь в фургонах в последние годы стала модной.

«Потому что если у тебя нет возможности купить себе квартиру, то что делать надо? Надо считать модным то, что у тебя есть», — сказал Лебедев.

В августе защитник московского ЦСКА Никита Охотюк признался, что ему не нравилось жить в США, когда он играл за американские клубы.

В феврале американский журналист Такер Карлсон опубликовал три видеоролика, в которых попытался показать, как два года санкций повлияли на жизнь в России. По оценке журналиста, шопинг в США в супермаркете обходится ему в четыре раза дороже, чем в Москве.

Ранее Артемий Лебедев назвал бессмысленную профессию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами