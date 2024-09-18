Россиянин с ножом выбежал на посигналившего ему на дороге водителя

В Калининграде разборки двух водителей на проезжей части закончились приездом правоохранителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел 18 сентября на одной из дорог областного центра. В полицию о нем сообщил очевидец: по его словам, один из участников движения вышел из авто и гонялся с ножом за другим мужчиной среди оживленного потока машин. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя: им оказался 36-летний местный житель.

«С его слов, мужчина посигналил ему, когда тот ехал за рулем своей машины, его это разозлило, поэтому он остановился, взял нож и погнался за оппонентом», — пояснили в МВД.

Полицейские устанавливают другие обстоятельства конфликта и решают вопрос о возбуждении дела по статье «Хулиганство» УК РФ.

До этого в Ингушетии мужчина с отверткой напал на пост ДПС.

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