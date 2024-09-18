Увеличилось число жертв детонации пейджеров в Ливане

Число погибших в результате взрыва пейджеров в различных районах Ливана увеличилось до 12. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абьяд в ходе пресс-конференции в Бейруте, передает ТАСС.

Он отметил, что в том числе погибли двое детей.

«В больницы доставлены с ранениями 2,8 тыс. человек», — сказал Абьяд.

По словам и.о. главы Минздрава республики, менее чем за сутки хирурги Ливана сделали более 460 операций. Он добавил, что еще свыше 300 пострадавших остаются в реанимационных отделениях.

«Были мобилизованы все ресурсы медицинских учреждений», — подчеркнул и. о. министра здравоохранения.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек.

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Издание Al Jazeera написало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Кремле прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане.