Замдиректора школы, где мальчик напал на детей с молотком, будут судить в закрытом режиме

Судебное заседание, на котором изберут меру пресечения заместителю директора школы, где ребенок напал на учащихся с молотком, скрыли от СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По решению правоохранителей, журналисты не смогут присутствовать на заседании.

Представителя администрации школы задержали после инцидента с 13-летним мальчиком. Ребенок принес в школу молоток. По некоторым данным, с собой у него были нож и муляж пистолета. Во время занятий инструментом школьник начал избивать одноклассников и педагога.

В результате четыре человека пострадали, трое из них – несовершеннолетние. Нападавший задержан, его направили в психоневрологический диспансер.

Заместителя директора школы задержали в числе других подозреваемых. В действиях педагога усмотрели признаки халатности. Возбуждено уголовное дело в рамках соответствующей статьи. Правоохранители уже провели обыски.

Ранее в Амурской области подростка на закрытом заседании судили за «минирование» школы.