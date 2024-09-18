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В сети появилось видео обстановки у офиса Wildberries после стрельбы

Опубликованы кадры с ситуацией у офиса Wildberries после стрельбы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Telegram-канале «Клопс» появилось видео обстановки у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» после стрельбы.

На опубликованных кадрах можно заметить стоящих у здания журналистов, полицейские машины и самих сотрудников правоохранительных органов.

Очевидица произошедшего из Калининграда рассказала «Клопсу», что находилась в бизнес-центре, когда началась стрельба. По ее словам, очень похоже, что огонь велся из автоматического оружия. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и Росгвардии

Женщина уточнила, что сейчас территория, где произошел инцидент, оцеплена, но пешеходов и автомобили пропускают. Около здания, по ее словам, также стоит карета скорой помощи

По информации Telegram-канала агентства «Москва», на месте происшествия работают полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники Следственного комитета РФ.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее момент начала стрельбы у офиса Wildberries попал на видео.

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Стрельба в офисе Wildberries
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