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Владислав Бакальчук рассказал, кто стрелял у офиса Wildberries в Москве

Бакальчук после ЧП у офиса Wildberries заявил, что его люди не имели оружия

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бизнесмен и сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что во время конфликта у главного офиса фирмы в Москве его люди не имели при себе оружия. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале предпринимателя.

По его словам, днем в бизнес-центре «Романов двор» должна была состояться встреча его команды с нынешним руководством Wildberries. Стороны собирались обсудить строительство новых складов.

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД [РФ] для обеспечения охраны», — написал Бакальчук.

Он добавил, что в результате охрана здания не пустила его команду внутрь. Предпринимателя с юристами назвали «непонятными людьми в гражданской одежде», хотя их сопровождали стражи порядка.

«Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции», — подчеркнул бизнесмен.

Как отметил Бакальчук, первые выстрелы прозвучали изнутри офиса.

В связи с этим предприниматель обвинил руководство Wildberries, которое назвало произошедшее перестрелкой, во лжи. Он уточнил, что огонь велся только с одной стороны.

«Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. <...> Это результат ваших (руководства Wildberries — «Газета.Ru») действий», — добавил бизнесмен.

Из публикации следует, что Бакальчук уже дал показания о произошедшем правоохранителям. Также он выразил готовность оказать полное содействие расследованию, призвав привлечь всех виновных в этой ситуации к ответственности.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о попытке ее мужа Владислава Бакальчука захватить офис компании в бизнес-центре «Романов двор». Позже стало известно, что также неизвестные люди в масках пришли в филиал фирмы у станции метро Динамо.

Впоследствии у главного офиса произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. ТАСС пишет, что одного раненого спасти не удалось.

Предварительно, в результате ЧП полицейские задержали около 10 человек.

Ранее журналисты установили личности нескольких пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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