Россиянам объяснили причины вспышки пневмонии и способы защититься от инфекции

В России фиксируют вспышку заболеваемости пневмонией — в Екатеринбурге по этой причине на карантин ушли сразу пять школ. Какие именно бактерии привели к распространению болезни, еще предстоит выяснить, отметил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В беседе с 360.ru он призвал соблюдать правила профилактики и обращаться за медпомощью при появлении первых тревожных симптомов.

По словам врача, инкубационный период пневмонии длится от десяти дней до двух недель. Поэтому если во время карантина пролечат всех зараженных, то вспышку удастся купировать.

Что касается способов профилактики, то нужно пить витамины, но лучше сильно на них не надеяться, отметил Жемчугов. Он подчеркнул, что важно при тревожных симптомах обратиться к врачу, а также добавил, что хорошим способом защиты будет лечение хронических болезней, особенно тех, которые ослабляют иммунитет.

Напомним, в Екатеринбурге первой на карантин ушла школа №16 в связи с заболеванием детей в 14 классах. Также на дистант перевели МАОУ СОШ №19, МАОУ СОШ №23, МАОУ СОШ №79 и МАОУ СОШ №181, заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

Ранее Роспотребнадзор выяснил причину вспышки пневмонии в детском лагере на Урале.