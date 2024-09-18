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Тюменец 20 раз обманул микрофинансовую компанию и присвоил себе почти 1 млн рублей

В Тюмени мужчина обманул микрофинансовую компанию и присвоил почти 1 млн рублей

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Depositphotos

В Тюмени мужчина 20 раз обманул микрофинансовую организацию и присвоил себе крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Мужчина решил взять микрозаем и оформил заявку на получение 20 тысяч рублей на сайте финансовой организации, однако на последнем этапе он передумал и отменил ее, не подписав договор. При этом средства все равно поступили на его счет из-за сбоя в программном обеспечении. Заметив это, тюменец повторил алгоритм более 20 раз и таким образом присвоил себе 809 тысяч рублей.

Позже микрокредитная компания по факту произошедшего подала гражданский иск. Мужчина в суде в полном объеме признал исковые требования и согласился с обязательством о выплате всей суммы задолженности перед организацией.

Ранее в одном из российских регионов выявили 12 подпольных финансовых компаний.

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