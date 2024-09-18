В Свердловской области задержали мэра одного из городов

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Артемовский в Свердловской области Константина Трофимова. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники.

По словам одного из них, чиновника могли взять под стражу в рамках дела коррупционной направленности.

«В обед пришли силовики в гражданской форме, показали удостоверения, задержали Трофимова прямо в кабинете. Сейчас он (кабинет — «Газета.Ru») опечатан», — рассказал источник.

Как отметил другой источник, основанием для задержания мэра могли стать показания руководителей ряда муниципальных унитарных предприятий.

Трофимов занял пост главы города Артемовский в 2020 году. До этого он четыре года работал в качестве спикера местного законодательного органа.

12 сентября в Московской области задержали главу города Долгопрудный Владислава Юдина. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По данным Следственного комитета РФ, его действия нанесли бюджету городского округа Долгопрудный ущерб в размере 44 млн рублей.

Ранее в Иркутской области бывшего главу одного из городов осудили за взятку.