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В Госдуме рассказали о подготовке изменений в законы о мигрантах

Яровая: ГД готовит поправки о знании русского и социальной адаптации мигрантов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

На следующем заседании Госдумы будут рассмотрены поправки в законы, связанные с адаптацией мигрантов, рассказала глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер ГД Ирина Яровая. Ее тезисы опубликованы на сайте Думы.

«Главный принцип, из которого мы исходим, — это неукоснительная защита законных прав и интересов граждан РФ. Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации», — сообщила депутат.

Она добавила, что комиссия обсудила изменения в законодательство, касающиеся иностранцев и их детей-школьников, с региональными властями, а также с Минпросвещения. Яровая выразила надежду, что инициативы депутатов, которые вскоре будут представлены, дадут ответы на волнующие россиян вопросы.

18 сентября также сообщалось, что министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов, не владеющих или слабовладеющих русским языком, до трех в одном классе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Минобрнауки поддержало идею введения дополнительной части в экзамен для мигрантов.

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