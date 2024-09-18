Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Сегодня в столице последний теплый день этой осени, с завтрашнего дня начнет холодать. Самым холодным днем недели станет воскресенье, предупредил в беседе с RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В последний день недели воздух прогреется максимум до +13-15 градусов, ночью ожидается +3-8 градусов.

«И самая холодная ночь как раз будет после самого холодного дня — в ночь на понедельник», — отметил метеоролог.

По региону похолодает до -1 градуса, могут наблюдаться первые заморозки. Ветер ожидается на уровне 2-7 м/с. В целом в этом году в Москве отмечается достаточно «ровный» переход от летнего тепла к осени, заключил Шувалов.

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