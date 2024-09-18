Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев

Корреспондент РИА Новости Иван Сураев скончался на 33-м году жизни.

Отмечается, что Сураев умер после тяжелой болезни минувшей ночью.

Корреспондент пришел работать в агентство в 2014 году сразу после окончания МГИМО. Его специализацией было освещение работы оборонно-промышленного комплекса России. В числе прочего Сураев выезжал в опасные командировки, к примеру, в Латинскую Америку для освещения ситуации во время попытки переворота в Венесуэле в 2019 году.

До этого в возрасте 69 лет скончался журналист Николай Сванидзе.

По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, Сванидзе в течение долгого времени болел. Он восстанавливался после инсульта. Журналист умер в своей квартире в Москве вечером 11 сентября в присутствии бригады скорой помощи, причиной стала пневмония. Он жаловался на проблемы с дыханием и температуру, но от госпитализации отказался.

Ранее журналист «РЕН ТВ» Евгений Ксензенко умер в 44 года после долгой болезни.