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В Москве выросло число пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

Mash: при стрельбе у офиса Wildberries в Москве пострадали пять человек

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Число пострадавших в результате стрельбы у главного офиса компании Wildberries в Москве выросло до пяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Авторы материала выяснили, что среди раненых есть один сотрудник правоохранительных органов. Пуля попала полицейскому в ногу.

«Также в этом списке три бойца [смешанных единоборств]: Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев», — говорится в материале.

По информации журналистов, они сопровождали предпринимателя и сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука.

Кто является пятым пострадавшим, пока неизвестно.

Нападение на офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Романов двор», произошло 18 сентября. В тот же день основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав Бакальчук вместе с вооруженными людьми попытался захватить помещение. Более того, еще несколько людей в масках нагрянули в другой офис Wildberries у станции метро «Динамо».

По словам мужчины, на самом деле он приехал в компанию на переговоры. Но на входе в бизнес-центр на него и его команду было совершено нападение.

В этот момент на месте происшествия началась стрельба. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

К текущему моменту полицейские задержали нескольких участников конфликта. Новостное агентство РИА Новости со ссылкой на источники пишет, что под стражей оказались около 10 человек.

Ранее Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию нового товарного знака.

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Стрельба в офисе Wildberries
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