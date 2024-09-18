Несколько человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Несколько человек задержаны после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

«В настоящее время задержаны несколько человек, все они доставлены в ОМВД по району Арбат», — говорится в сообщении.

Позже инцидент со стрельбой прокомментировал сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук. Он отверг обвинения в том, что он якобы пытался незаконным путем проникнуть в офис компании в БЦ «Романов двор» в Москве.

О том, что Владислав Бакальчук якобы пытался проникнуть в офис Wildberries 18 сентября, написало РБК со ссылкой на пресс-службу компании. В Wildberries уточнили, что правоохранительные органы предприняли «необходимые меры» в связи с визитом Бакальчука, и сейчас ситуация стабильная. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries.