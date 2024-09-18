Владислав Бакальчук покинул территорию офиса Wildberries

Сооснователь маркетплейса Wildberries (WB) Владислав Бакальчук в сопровождении охранников и адвоката покинул территорию головного офиса компании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Один человек получил тяжелые ранения — сейчас он в реанимации в одной из больниц столицы. Несколько задержанных участников конфликта в головном офисе WB оказывали сопротивление во время задержания», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что среди пострадавших оказались мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ Абубакар Местоев и чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев.

До этого Бакальчук отверг обвинения в том, что он якобы пытался незаконным путем проникнуть в офис компании в БЦ «Романов двор» в Москве, и заявил, что на него напали.

О том, что Владислав Бакальчук якобы пытался проникнуть в офис Wildberries 18 сентября, написало РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Бакальчук заявил, что на него пытались напасть у офиса Wildberries.