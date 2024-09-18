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Раскрыто число пострадавших при стрельбе в офисе Wildberries

Shot: четыре человека пострадали при стрельбе в офисе Wildberries

Четыре человека пострадали во время стрельбы в офисе Wildberries, который находится в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. Такую информацию приводит Shot.

«Четыре человека пострадали в результате стрельбы в офисе Wildberries», — говорится в сообщении.

Как сообщает источник, одному из пострадавших медики оказывают всю необходимую помощь на месте происшествия.

Shot также пишет, что по предварительной информации, пострадавший является коллегой сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, с которым он приехал на переговоры в бизнес-центр. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате стрельбы также был ранен один сотрудник правоохранительных органов, в настоящее время его госпитализировали.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября. К зданию в Романовом переулке приехали неизвестные и устроили дебош.

Накануне сообщалось, что нарушители общественного порядка хотели выяснить с руководством Wildberries отношения по поводу помещений маркетплейса.

Ранее Владислав Бакальчук попытался незаконно зайти в офис Wildberries.

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