Жители Тверской области обратились за медпомощью после падения обломков беспилотника

После падения обломков беспилотного летательного аппарата в Торопце в Тверской области за медпомощью обратились несколько человек. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«За медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированного населения Торопца после пожара, вызванного падением обломков БПЛА.

Telegram-канал Mash сообщает, что в результате атаки беспилотников на Торопец пострадали 17 человек.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эвакуация проводится с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и локализуется пожар.

Ранее сообщалось, что из-за падения беспилотника в Торопце начался пожар.