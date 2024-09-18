Следствие попросило суд арестовать экс-адвоката Пашаева

Следственный комитет попросил военный суд арестовать бывшего адвоката Эльмана Пашаева, пообещавшего освободить Алексея Блиновского и его семью от уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, Пашаева доставили в военный суд Москвы.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев провел личную встречу с Блиновским в Москве. В ходе беседы он убедил предпринимателя, что за крупную сумму денег якобы способен освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности. В результате мужчины достигли соответствующих договоренностей, после чего экс-адвокат получил от Блиновского денежные средства.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщал, что бизнесмена признали потерпевшим в рамках уголовного дела, возбужденного против Пашаева. Журналисты отмечали, что в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях.

Ранее адвокат объяснил задержание Пашаева.