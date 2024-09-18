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Иностранца с женьшенем на миллионы рублей нашли в лесу российские таможенники

В Приморском крае таможенники пресекли контрабанду женьшеня на 3,7 млн рублей

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Федеральная таможенная служба

В Приморском крае таможенники поймали в лесу гражданина Китая, который планировал пересечь границу вне пропускного пункта с ценным грузом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В рюкзаке у мужчины нашли 139 корней дикорастущего женьшеня, подлинность которого подтвердила экспертиза. Документов на провоз растения у нарушителя не было. Иностранец признался, что хотел пройти границу в лесу.

«Умысел подтверждает и подготовка иностранца – в его рюкзаке находились спальный мешок, GPS-трекер, фонарик и другие товары, предназначенные для выживания в лесу», — рассказали в ФТС.

Общая стоимость изъятого женьшеня составляет около 3,7 млн рублей. Растение занесено в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Контрабанда особо ценных растений», по которой ему грозит до пяти лет колонии или штраф размером один млн рублей.

Ранее в Шереметьево таможенники задержали гражданина Китая с радиоактивными часами.

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