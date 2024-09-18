Песков ответил на вопрос о повышении уровня цезия на границе РФ и Норвегии

Российские специалисты не фиксировали повышенного содержания радиоактивного цезия-137 около границы с Норвегией. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было», — отметил он.

Представитель главы государства добавил, что в связи с этим он не может сказать ничего конкретного по поводу недавнего заявления Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности (DSA).

17 сентября газета The Independent Barents Observer сообщило, что в период с 9 по 12 сентября на двух станциях в Норвегии у границы с РФ — Викшефьеле и Сванховде — выявили превышение уровня радиоактивного цезия-137 в воздухе. Как рассказал сотрудник DSA Бред Меллер, сейчас имеющееся в атмосфере количество изотопов не представляет для населения никакой угрозы.

6 сентября польские правоохранители обнаружили радиоактивные отходы на территории частного домовладения в городе Седлец. Всего на участке находилось более 50 источников радиации.

Ранее сотрудники МЧС РФ усилили мониторинг радиационной обстановки в ряде регионов страны.