В Петербурге дворник рухнул с дерева

В Санкт-Петербурге дворник упал с дерева, он находился на высоте три метра. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел на территории детского сада на Северном проспекте ранним утром 18 сентября. Пострадавшим оказался 68-летний мужчина, который забрался на дерево, чтобы спилить ветку. В какой-то момент дворник не смог удержаться и упал вниз. Его увезли в городскую больницу.

«Мужчину госпитализировали. Характер его травм не уточняется», — говорится в сообщении.

16 сентября «Фонтанка» сообщала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга подросток попал в реанимацию после падения со скейта. 12-летний школьник получил травмы в скейтпарке, расположенном на улице Передовиков. Мальчик неудачно упал, когда выполнял сложный трюк. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. В сообщении уточнили, что у подростка были диагностированы разрыв селезенки и черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что футбольные ворота упали на челябинского школьника во время урока.