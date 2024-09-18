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Песков рассказал о планах Путина на день

Песков не стал исключать международных контактов Путина в течение дня

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может провести в течение дня международный телефонный разговор. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, рассказывая о графике главы государства.

«Путин сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня мы не исключаем международного телефонного разговора», — рассказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что у российского лидера запланирована встреча с избранными главами субъектов России, а также достаточно обширное совещание по актуальным вопросам развития Вооруженных сил РФ в условиях специальной военной операции на Украине.

Среди прочего, отметил представитель Кремля, президент также обратится в течение дня к участникам пленарного заседания 4-го Евразийского женского форума. Песков пообещал оперативно информировать о графике главы государства.

До этого журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин рассказал, что Путин на неделе проведет специальное совещание по развитию беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.

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