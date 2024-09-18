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Президент ГК InfoWatch предупредила об опасности гаджетов для детей

Президент ГК InfoWatch Касперская: гаджеты представляют опасность для детей

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Родителям стоит ограничивать время, которое их дети проводят в гаджетах, потому что они негативно влияют на их физическое здоровье, в том числе зрение. Об этом «Парламентской газете» рассказала президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

По ее словам, сидячий образ жизни способствует искривлению позвоночника, а общение только через смартфоны — к росту случаев асоциального поведения. Помимо этого, в интернете дети могут наткнуться на нежелательный контент, напомнила эксперт.

«Человечество не анализировало все это множество негативных последствий, прежде чем тотально погрузиться в смартфоны и взять курс на глобальную цифровизацию. Поэтому чем позже вы дали ребенку гаджет, тем лучше. <...> Ну, а со школьниками нужно договариваться об ограничениях использования смартфона. Не запрещать, а объяснять, в чем вред смартфонов и какие угрозы они могут нести», — сказала Касперская.

Ученые из Тартуского университета в Эстонии до этого обнаружили, что родительская привычка злоупотреблять гаджетами распространяется на детей, что тормозит развитие речи у последних.

Ранее врачи рассказали, как правильно заботиться о зрении в цифровую эпоху.

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