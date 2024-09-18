Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калужанин после конфликта обстрелял людей возле кафе из пистолета Макарова

В Калуге мужчина обстрелял людей возле кафе из пистолета Макарова

close
Depositphotos

В Калуге мужчина после конфликта устроил стрельбу по людям. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел возле одного из городских кафе. Мужчина в компании знакомых вступил в конфликт с охраной заведения. В ходе перепалки калужанин отправился к автомобилю, взял оттуда оружие и выстрелил в сторону людей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка вместе с его спутниками и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Стражи порядка изъяли оружие и отправили на экспертизу, которая показала, что оно является пистолетом Макарова.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Подозреваемому в стрельбе избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейским предстоит установить источник приобретения пистолета.

Ранее в Иркутской области пьяный сотрудник кадетского училища устроил стрельбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами