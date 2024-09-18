Калужанин после конфликта обстрелял людей возле кафе из пистолета Макарова

В Калуге мужчина после конфликта устроил стрельбу по людям. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел возле одного из городских кафе. Мужчина в компании знакомых вступил в конфликт с охраной заведения. В ходе перепалки калужанин отправился к автомобилю, взял оттуда оружие и выстрелил в сторону людей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка вместе с его спутниками и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Стражи порядка изъяли оружие и отправили на экспертизу, которая показала, что оно является пистолетом Макарова.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Подозреваемому в стрельбе избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейским предстоит установить источник приобретения пистолета.

Ранее в Иркутской области пьяный сотрудник кадетского училища устроил стрельбу.