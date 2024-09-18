В МИД РФ прокомментировали серию взрывов пейджеров в Ливане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы пейджеров членов организации «Хезболла» являются очередным актом гибридной войны против Ливана. Ее слова передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что в результате беспрецедентной атаки на Ливан пострадали тысячи граждан.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — отметила представитель российского министерства.

Захарова подчеркнула, что организаторы подрыва пейджеров в Ливане стремились разжечь масштабную вооруженную конфронтацию, «стремясь спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке».

До этого американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана писала, что пейджеры в Ливане перед взрывом издавали звуковой сигнал.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.