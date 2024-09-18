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После атаки на склад боеприпасов в Тверской области часть школ перешли на дистант

В Тверской области после атаки на склад боеприпасов школы перевели на дистант

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Подслушано Торопец/vk.com

В Тверской области часть школ временно перешли на дистанционное обучение после атаки на склад боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Западнодвинского муниципального округа.

«Работа школ на сегодня организована в дистанционном формате. В детском саду «Солнышко» для детей дошкольного возраста будет вести работу дежурная группа», — уточнили власти.

Также в школе №1 организован дежурный класс для учеников.

До этого в Торопце Тверской области началась частичная эвакуация из-за атаки беспилотников и последующего пожара. Жителей попросили не публиковать фотографии и видео с места падения беспилотников в целях обеспечения безопасности.

В последний раз об атаке беспилотников на Тверскую область сообщалось 1 сентября, когда системы ПВО в районе Конаково уничтожили пять дронов.

Ранее в Рязанской области рассказали подробности об уничтожении БПЛА.

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