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Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, ранены два человека

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Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Муром Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны украинских войск.

По словам главы региона, в результате обстрела ранены двое мужчин, которые самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из них получил множественные поверхностные ранения лица — после оказания необходимой медицинской помощи врачи отпустили его домой на амбулаторное лечение. Второй мирный житель с баротравмой и ссадинами головы после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.

Согласно сообщению Гладкова, в пяти частных домах после обстрела оказались выбиты окна, посечены кровли и фасады, а также разрушен гараж. В местном храме пострадали купол, фасад и остекление. Кроме того, есть повреждения на линии газо- и электроснабжения.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — написал губернатор.

Утром 18 сентября Гладков сообщил об ударе дрона по служебному автобусу в городе Шебекино. В результате прилета четыре мирных жители получили ранения. Позднее Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал видео произошедшего.

Ранее житель Белгорода чудом спасся от удара украинских войск и попал на видео.

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