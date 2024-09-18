В СК раскритиковали охранную систему в челябинской школе, где напали на учеников

В челябинской коррекционной школе №68, в которой на днях ученик напал на одноклассников, не были подключены рамки металлодетектора и турникеты. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«По данным следствия, охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены», — рассказали в СК.

Против частной охранной организации, которая отвечала за защиту учебного заведения, возбудили уголовное дело.

16 сентября ученик школы пронес в образовательное учреждение молоток, с которым впоследствии атаковал одноклассников и преподавателей. В результате пострадали четыре человека — трое подростков и один учитель.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, после чего его доставили в психоневрологическую больницу. Следственный комитет РФ после произошедшего возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее в Минздраве рассказали о перевозке в Москву пострадавших в Челябинске школьников.