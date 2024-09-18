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Стала известна причина обрушения потолка в старейшей гимназии Петербурга

Mash: В Петербурге потолок гимназии обрушился из-за прогнивших балок

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Причиной обрушения потолка во Второй Санкт-Петербургской гимназии стали прогнившие балки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, конструкция подвесного потолка крепилась гвоздями к деревянным элементам. Соответствующие работы проводились 20 лет назад, и за это время элементы прогнили. В результате потолок обрушился вместе со штукатуркой.

Известно, что здание признано памятником архитектуры. Так как строения с соответствующим статусом внесены в специальный реестр, большинство ремонтных работ требуют согласования с комитетами.

Инцидент с обрушением потолка в старейшей гимназии города произошел накануне. Во время обеда ученики заметили элементы штукатурки, которые упали на столы и пол. В результате всех эвакуировали.

Сейчас сотрудники ответственных ведомств проводят все необходимые мероприятия. Само заведение было основано в 1805 году.

Ранее в Смоленске подвесной потолок спас ребенка от рухнувших обломков бетона.

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