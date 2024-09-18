Россиянам назвали главный способ легко пережить надвигающиеся магнитные бури

На 26 и 27 сентября ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Помимо перебоев в работе техники, она может значительно ухудшить самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Это связано с влиянием магнитного поля на сердечно-сосудистую и нервную системы. Лучше всего во время таких явлений находиться на свежем воздухе, отметил фитнес-тренер и эксперт по ЗОЖ Игорь Коркин в беседе с 360.ru.

Помогает пережить магнитную бурю без проблем со здоровьем и физическая активность, считает специалист.

«Это должна быть легкая физическая нагрузка, например фитнес. Прогулки развивают сердечно-сосудистую и дыхательную систему, поэтому им тоже следует уделить внимание», — посоветовал эксперт.

Во время магнитных бурь также рекомендуется уделять время отдыху и хобби, так как мозг во время таких занятий синтезирует гормоны радости, которые могут избавить человека от влияния негативного природного явления.

Кроме того, во время магнитных бурь важно хорошо и сбалансированно питаться, добавил Коркин. Он подчеркнул важность набора нужного количества белков, жиров и углеводов, отметив, что это залог тонуса мышц.

Ранее врач рассказала, что поможет легче перенести сильную магнитную бурю.