Россиянин напугал прохожих, приставляя к их головам пистолет

В Самаре молодой человек ходил по улице и пугал прохожих, приставляя к их головам пистолет. Об этом сообщает издание «63.ru» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 18 сентября у техникума промышленных технологий. По словам очевидицы, приславшей в редакцию СМИ видео, пистолет был игрушечным, но от этого прохожим все равно было не по себе. На кадрах молодой человек в синих спортивных штанах и футболке прогуливается недалеко от образовательного учреждения и размахивает предметом, похожим на пистолет.

«Пугал детей, бабушек и других, приставляя к их головам игрушечный пистолет», — поделилась горожанка.

Женщина отметила, что наблюдала за мужчиной около десяти минут, после чего ушла. Официальные ведомства сообщение самарчанки не комментировали.

До этого на 17-летнего студента одного из техникумов Кемерова, который принес в кафе игрушечный пистолет, составили административный протокол.

Ранее в Иркутской области мужчина «подшутил» над случайной прохожей, наставив на нее дуло игрушечного пистолета.