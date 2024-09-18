Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напугал прохожих, приставляя к их головам пистолет

В Самаре мужчина пугал прохожих, приставляя к их головам пистолет

close
Global Look Press

В Самаре молодой человек ходил по улице и пугал прохожих, приставляя к их головам пистолет. Об этом сообщает издание «63.ru» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 18 сентября у техникума промышленных технологий. По словам очевидицы, приславшей в редакцию СМИ видео, пистолет был игрушечным, но от этого прохожим все равно было не по себе. На кадрах молодой человек в синих спортивных штанах и футболке прогуливается недалеко от образовательного учреждения и размахивает предметом, похожим на пистолет.

«Пугал детей, бабушек и других, приставляя к их головам игрушечный пистолет», — поделилась горожанка.

Женщина отметила, что наблюдала за мужчиной около десяти минут, после чего ушла. Официальные ведомства сообщение самарчанки не комментировали.

До этого на 17-летнего студента одного из техникумов Кемерова, который принес в кафе игрушечный пистолет, составили административный протокол.

Ранее в Иркутской области мужчина «подшутил» над случайной прохожей, наставив на нее дуло игрушечного пистолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами