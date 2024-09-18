Участница военной игры «Зарница 2.0» отметила роль бойцов СВО в организации соревнований

Состоявшаяся в Волгограде военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» принесла всем причастным к этому событию незабываемые эмоции и полезный опыт, заявила в беседе с «Газетой.Ru» 16-летняя участница игры Елизавета Савина из города Няндома Архангельской области.

«От масштаба игры захватывает дух, «Зарница» дает возможность нашему поколению прочувствовать на себе всю ответственность за будущее России, дает понимание, что легко не будет, и надо воспитывать в себе характер», — поделилась Елизавета Савина.

Школьница призналась, что на игру хотелось ехать даже только ради эмоций, при этом она отметила, что ее команда существенно повысила свой уровень, особенно в техническом направлении.

«Мы приехали из небольшого городка и такого оборудования просто еще не видели, не работали с ним и, честно говоря, даже не мечтали об этом», — рассказала Елизавета.

По ее словам, во время финала игры члены команды получили возможность испытать себя в роли операторов БПЛА, поработать с программами по перехвату секретных данных, получили в распоряжение рации, лазертаг, шашки и гранаты.

«Я мечтаю поступить в военный вуз, и «Зарница» помогла понять, что это мое, что готова так жить 24/7 и приносить пользу Родине», — заявила Елизавета.

Она добавила, что, глядя на участников СВО, которые были наставниками ребят во время игры, школьники острее воспринимали их советы, поскольку понимали: эти люди имеют реальный боевой опыт.

Роман Савин, отец Елизаветы, рассказал, что дочь занимается в отряде «Барс» городской школы № 3 с 5 класса. Сейчас учится в десятом. За это время участвовала в самых разных мероприятиях, но в таком масштабном – впервые.

Он отметил, что ребята, которые приехали в Волгоград из разных городов страны, очень довольны тем, как все было организовано.

До этого отряд, в котором занимается его дочь, стал победителем регионального, а затем окружного этапа игры «Зарница 2.0».

В финале за победу боролись более 600 ребят. Подростки преодолевали марш-броски, форсировали водоем, выявляли и разминировали схроны, штурмовали окопы, уничтожали диверсантов противника, оказывали первую помощь, эвакуировали раненых.

Накануне в Волгограде состоялся финальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Особенностью игры в этом году стала ее технологичность: участники проходили испытания по кибербезопасности, противодействию фейковой информации, основам управления и противодействия БПЛА.

Наставниками участников стали финалисты программы обучения для бойцов и ветеранов специальной военной операции «Время героев».