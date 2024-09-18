Россиян призвали тщательно следить за детьми и их интересами

Родители и школьные учителя должны внимательно следить за детьми и их интересами, знать, где и с кем они проводят время. Это поможет избежать нападений на школы, подобных недавнему ЧП в Челябинске, заявил в беседе с 360.ru заслуженный спасатель России Алексей Дударев.

Так как дети проводят в школе очень много времени, важно, чтобы не только семья, но и педагоги знали, чем они интересуются и как проводят время, считает эксперт. Он призвал не останавливать воспитательную работу, а также особое внимание уделять интернету, где ребенка могут вовлечь в какие-то опасные авантюры. Посторонние люди могут влиять на неокрепшие детские умы через соцсети или разные игры, отметил Дударев.

«Потихоньку ребят обучают тому, чтобы они делали провокационные вещи. Ну и, соответственно, получаем вот такие грустные истории», — заключил он.

Напомним, утром 16 сентября в челябинской школе произошло ЧП – 13-летний ученик принес на занятия молоток и напал на своих одноклассников и учителей. Пострадали четыре человека, троих детей доставят на лечение в Москву. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии сообщили, что у школьника, совершившего нападение, был конфликт с одноклассниками.

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