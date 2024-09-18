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Педагог выжил после того, как его сердце остановилось на 40 минут

В Южной Корее учитель выжил после 40-минутной остановки сердца

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Freepik.com

Учитель из Южной Кореи выжил после того, как в него попала молния и сердце остановилось более чем на полчаса. Об этом сообщает The Korea Times.

Инцидент произошел в Кванджу. После посещения занятий мужчина отправился на обед, но в какой-то момент, когда он, предположительно, прогуливался около дерева, в него попала молния.

Педагога нашли спустя некоторое время и вызвали медиков. К моменту, когда кореец прибыл в больницу, его сердце не билось уже около 40 минут. Как правило, спустя пять минут после того, как сердце перестает биться, повышается риск повреждения мозга.

«Поскольку его сердце и легкие были в очень плохом состоянии из-за длительной остановки сердца, мы, честно говоря, думали, что у него почти нет шансов», – поделились врачи.

Несмотря на то, что сердце длительное время не билось, пациент пришел в сознание, спустя десять дней он уже мог дышать без аппарата. Ему было сложно есть и наблюдалась мышечная слабость, но серьезных последствий не было.

Педагог поблагодарил врачей и спустя пару дней пожертвовал в поддержку медицинского персонала десять миллионов вон (682 тысячи рублей).

Ранее в Бразилии мужчина выпрыгнул из горящего вертолета, получил 90% ожогов и выжил.

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