В России призвали создать цифровой арбитраж для решения интернет-споров

В России необходимо создать Федеральный цифровой арбитраж, который будет заниматься спорами по совершенным в интернете правоотношениям. В том числе – он будет разбирать вопросы, возникшие в ходе онлайн-торговли между площадками, магазинами и покупателями. Такое предложение Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило зампреду правительства Денису Мантурову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В России в последние годы наблюдается бурный рост онлайн-торговли, в соответствии с чем растет и количество жалоб, судебных прецедентов. На маркетплейсы в суде жалуются продавцы и владельцы ПВЗ, а покупатели подают в суд на самих селлеров.

Введение цифрового арбитража позволит снизить нагрузку на суды общей юрисдикции, сделает процедуры разрешения таких споров более открытыми. Кроме того, такой шаг сподвигнет участников рынка к более ответственной работе и усилит защиту прав потребителей, считают авторы идеи.

Напомним, по данным ФОСТ, что за последние три года количество интернет-магазинов в России выросло почти в семь раз. Сейчас в сфере e-commerce зарегистрировано свыше 44 тыс. ИП – это в 6,6 раза превышает значение 2021 года. Интернет-торговлей сегодня занимаются более 1 млн селлеров.

Ранее ФОСТ призвало ввести законодательное регулирование онлайн-курсов.