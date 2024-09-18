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Российская пенсионерка доверилась телефонному мошеннику и потеряла 1,2 млн рублей

На Сахалине пенсионерка потеряла 1,2 млн рублей, ответив мошенникам

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Shutterstock

На Сахалине 74-летняя пенсионерка ответила на звонок мошенников и потеряла более миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, незнакомец позвонил пожилой россиянке и предложил ей якобы продлить договор на обслуживание ее телефонного номера. Доверчивая пенсионерка согласилась и последовала инструкциям злоумышленника, продиктовав ему код из СМС-сообщения.

После этого аферист убедил пожилую женщину, что ей необходимо перевести сбережения на «безопасный счет». Так пенсионерка отправила мошенникам 1,2 млн рублей. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Ставрополе женщина лишилась 6 млн рублей, спасаясь от выдуманных мошенников. Россиянка поверила незнакомцу, «помогавшему» защититься от кражи средств.

Ранее челябинский фельдшер лишилась миллиона рублей, позволив мошенникам запугать себя кредитом.

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