В Сумской области заявили об атаке на местные энергообъекты

Объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в городе Сумы на северо-востоке Украины, подверглись атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале военной администрации Сумской области.

В заявлении отмечается, что удар был нанесен в темное время суток. Сейчас энергетическая система на территории региона работает «в напряженном режиме», уточнили власти.

«Абонентов просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик», — говорится в публикации.

Ночью 18 сентября журналисты украинского телеканала «Общественное» рассказали, что в городе Сумы зафиксировали несколько взрывов. В этот момент в населенном пункте действовала воздушная тревога.

17 сентября энергетическая компания «Сумыоблэнерго» сообщила о повреждении ряда инфраструктурных объектов в городе Сумы. В результате на территории региона произошли отключения света. Проблемы с электроснабжением выявили в упомянутом населенном пункте, а также Ахтырском, Конотопском и Сумском районах.

Из заявления следовало, что для устранения неполадок компания направила на места происшествий ремонтные бригады.

Ранее энергетической системе Украины предсказали фрагментацию на отдельные «острова».