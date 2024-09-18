CNN полагает, что Израиль стоит за подрывом пейджеров в Ливане

Израильская разведка и военные могут стоять за порывом пейджеров, принадлежащих членам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Операция, в результате которой тысячи людей по всему Ливану получили ранения, стала результатом действий израильской разведывательной службы «Моссад» и израильских военных», — заявили журналисты телеканала.

По данным The New York Times, взрывное устройство было заложено рядом с батареей в каждом пейджере. Взрывчатка была оснащена переключателем для дистанционного подрыва. После получения сообщения устройства сработали одновременно.

В результате подрыва пейджеров пострадали около 4 тысяч человек, состояние 400 из них оценивается как критическое.

До этого председатель правления тайваньской компании по производству пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан заявил, что компания не производила взорвавшиеся в Ливане пейджеры.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.