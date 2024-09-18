Сбившему пешеходов в Приамурье водителю отсрочили вынесение приговора

Благовещенский районный суд отсрочил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд посчитал нужным уточнить некоторые вопросы, возникшие в отношение подсудимого, которые могут повлиять на вынесение итогового решения.

14 июня Бакарюкин в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар на большой скорости, где в этот момент шли пешеходы. Он сбил девять человек. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди них есть дети. Четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Новой Москве автобус сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде.