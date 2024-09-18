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Сбившему пешеходов в Приамурье водителю отсрочили вынесение приговора

Сбившему 9 пешеходов в Благовещенске водителю отложили вынесение приговора

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Freepik.com

Благовещенский районный суд отсрочил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд посчитал нужным уточнить некоторые вопросы, возникшие в отношение подсудимого, которые могут повлиять на вынесение итогового решения.

14 июня Бакарюкин в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар на большой скорости, где в этот момент шли пешеходы. Он сбил девять человек. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди них есть дети. Четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Новой Москве автобус сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде.

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