Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Блогер и журналист Юрий Дудь направил в Таганский районный суд Москвы апелляционную жалобу на постановление о назначении ему штрафа за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление, которым Дудю <...> назначено административное наказание», — рассказал источник агентства.

8 августа 2024 года блогера оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Министерство юстиции РФ внесло Дудя в соответствующий реестр в апреле 2022 года.

В мае текущего года журналист взял интервью у действующего президента Молдавии Майи Санду. Запись разговора появилась на его официальном YouTube-канале.

Среди вопросов, которые глава государства затронула в ходе беседы, оказались конфликт на Украине и ситуация на территории Приднестровья и Гагаузии. Кроме того, политик порассуждала о демократии в ее стране.

Ранее Юрия Дудя сравнили с советским журналистом Урмасом Оттом.