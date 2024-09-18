В Венесуэле задержали гражданина США за съемку инфраструктуры

Гражданина США задержали в Венесуэле, когда он снимал объекты военной и энергетической инфраструктуры. Об этом во время парламентской сессии, трансляция которой велась на телеканале VTV, сообщил министр внутренних дел республики Диосдадо Кабельо.

«В этот момент, 20 минут назад, был захвачен еще один гражданин североамериканского происхождения, за которым мы следили», — объявил глава профильного ведомства.

Он уточнил, что иностранца взяли под стражу в городе Каракасе. Здесь он фотографировал воинские части, электроустановки и нефтяные объекты.

«К его несчастью, у Венесуэлы есть очень мощное антитело — совесть нашего народа», — подчеркнул Кабельо.

Другие подробности пока не уточняются.

14 сентября венесуэльские власти заявили о задержании шести человек по подозрению в дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Речь идет о трех гражданах США, одном гражданине Чехии и двух гражданах Испании.

По версии следствия, они работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и испанскую разведку. В Каракасе утверждают, что одной из задач иностранцев была ликвидация лидеров республики.

Вашингтон, в свою очередь, назвал эти обвинения «лживыми». Мадрид также отверг свою причастность к дестабилизации обстановки в южноамериканском государстве.

Ранее руководство Венесуэлы обвинило США в пиратстве.