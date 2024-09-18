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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Гидрометцентр РФ: в среду в Москве ожидается до +26°C

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В среду в Москве ожидается ясная погода и до +26°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице ожидается малооблачная погода, до +24...+26°C. В ночь на четверг столбик термометра может опуститься до +9°C.

Осадков в среду в Москве не ожидается, при этом возможен ветер с порывами 2-7 м/с.

В Подмосковье днем в среду ожидается +21...+26°C. В ночь на четверг может похолодать до +6°C.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придут первые заморозки.

По ее словам, в выходные в регион начнет проникать арктический воздух. Это приведет к тому, что на уровне 1,5 километра температура опустится до отрицательных значений.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 22 сентября в Москве закончится метеорологическое лето.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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