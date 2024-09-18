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Стала известна одна из причин взрыва на автозаправке в Махачкале в 2023 году

РИА Новости: жара стала одной из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Жаркая погода стала одной из причин возгорания селитры, которое привело к взрыву на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из материалов дела следует, что причиной происшествия является не только нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, но и повышение температуры воздуха в населенном пункте. В тот день столбики термометров в городе показывали +35°C, из-за чего селитра могла самовоспламениться.

Происшествие на АЗС в Махачкале произошло 14 августа прошлого года. Сначала на окраине города загорелось здание автосервиса, но впоследствии огонь перекинулся на соседнее помещение.

Следователи установили, что в одной из построек хранилась селитра. В результате на объекте произошел взрыв, который задел стоящие рядом здание и АЗС.

Во время ЧП пострадали более 100 человек. Еще 35 граждан спасти не удалось.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали Эльдара Насрулаева, которого считают владельцем воспламенившейся селитры. Мужчине предъявили обвинения в нарушении требований безопасности при производстве и хранении продукции, отправив в СИЗО.

Ранее в Нижегородской области произошел взрыв на металлургическом предприятии.

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