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Синоптик рассказала, когда в Москву придут первые заморозки

Синоптик Позднякова: первые заморозки могут прийти в Москву на выходных

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Depositphotos

На предстоящих выходных в столичный регион могут прийти первые в текущем сезоне заморозки. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что в выходные в регион начнет проникать арктический воздух. Это приведет к тому, что на уровне 1,5 километра температура опустится до отрицательных значений.

«Это будут первые заморозки осени 2024 года. Планируя на выходные поездки на природу, следует учесть перемены в погоде», — написала Позднякова.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 22 сентября в Москве закончится метеорологическое лето. По его словам, «мощный обвал полярного холода» с дождями прогнозируется с 27 сентября. С этого дня температура по ночам будет опускаться до +1°C, на почве возможны первые заморозки, а днем всего +6...+11°C.

Аналогичный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в конце сентября температура не будет существенно превышать 20°C.

Ранее метеорологи объяснили аномальные погодные явления этой осени.

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