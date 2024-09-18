Горячую линию открыли в Тверской области для эвакуации жителей после атаки БПЛА

В Тверской области открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа после пожара из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила администрация округа на странице во «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390-982», — говорится в сообщении.

В администрации округа также заявили, что в Торопце идет «частичная организованная эвакуация», ситуация находится под контролем.

Жителей призвали не публиковать кадры с места падения беспилотников в целях безопасности.

Об эвакуации ранее сообщал губернатор Тверской области, где отражают массовую атаку БПЛА и тушат возникший в результате нее пожар.

В Западнодвинском муниципальном округе на фоне этого приостановили работу школ и детских садов.

Ранее беспилотник ВСУ упал на дорогу в Ельне.