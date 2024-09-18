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В приграничье Курской области многодетная семья полтора месяца пряталась от атак ВСУ

ТАСС: на Курщине многодетная семья 1,5 месяца пряталась в подвалах от атак ВСУ

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Reuters

Семья, в которой трое детей, 1,5 месяца пряталась от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу семейства Алексея Толстоконева.

«Сначала были в доме, потом сбили дрон, его осколки посекли двери сарая, окна задергались. <…> Где-то 1,5 месяца переходили (семья — муж, жена и трое детей, 15, 13 и 10 лет. — прим. агентства) из дома в дом, прятались и в подвалах», — сказал мужчина.

Он отметил, что в этих домах уже не было людей, поскольку они выехали. При этом их двери были раскрыты.

Как заявил Толстоконев, он вместе с членами его семьи сменили несколько домов, чтобы укрыться от атак. По его словам, в один из последних домов прилетел снаряд, вызвав возгорание.

Мужчина также рассказал, что семью собирались эвакуировать, но местность стали активно атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Вывезти в пункт временного размещения (ПВР) в Щигровский район Курской области их удалось всего несколько дней назад.

В сентябре жительница Суджи Тамила Шепиль заявила, что благодаря действиям российских военных в первый день нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область половина населения города смогла эвакуироваться.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен сына с отцом в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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