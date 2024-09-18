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Школам в РФ рекомендовали ограничить число детей иностранцев в классах

«Известия»: школам России рекомендуют ограничить число детей мигрантов на класс

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Министерство просвещения РФ рекомендовало школам ограничить число детей иностранцев, которые плохо владеют русским языком, в классах до трех. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на методические рекомендации ведомства, разосланные в регионы.

По информации издания, рекомендация распространяется на школы и организации дошкольного образования. Она затронет процедуру приема детей в образовательное учреждение.

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в документе.

При этом, как следует из рекомендации, указанное число учеников должно рассматриваться как целевой ориентир, а не запретительная мера.

С аналогичной инициативой в конце августа выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его коллега Яна Лантратова. Депутаты предложили ограничить число детей мигрантов, которых можно будет зачислять в классы российских школ, десятью процентами.

Ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу новый предмет.

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